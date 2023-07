Resta in carcere il femminicida di Troina

Resta in carcere Maurizio Impellizzeri, l’allevatore di Troina di 59 anni che la mattina del 20 luglio scorso ha ucciso a colpi di pistola l’ex moglie, Mariella Marino, 56 anni, che aveva atteso davanti a un supermercato di Troina. Lo ha deciso il Gip di Enna che ha convalidato il suo arresto ed emesso un’ordinanza di custodia cautelare. Impellizzeri nell’interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Domani, a Catania, è prevista l’autopsia sulla vittima, sarà eseguita dal medico legale Giuseppe Ragazzi, nominato dalla Procura di Enna che coordina le indagini. La vittima, che si era separata dal marito da circa un anno e che lo aveva anche denunciato per atti persecutori, sarebbe stata raggiunta da 3 colpi di pistola. L’ultimo, forse quello mortale, quando la donna aveva cercato di mettersi in salvo entrando in una casa che si trova a poca distanza dal supermercato. L’arma del delitto, una pistola con la matricola abrasa, è stata trovata dai carabinieri in casa di Impellizzeri, dove l’uomo era tornato dopo l’omicidio.