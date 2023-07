Fratelli di evasione: arrestati a Catania

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato due fratelli di 37 e 41 anni, entrambi pregiudicati, evasi contemporaneamente dai domiciliari. Una pattuglia stava transitando lungo la via Ustica quando uno dei militari ha adocchiato la presenza del 37enne, che viaggiava su un monopattino elettrico, ben noto alle forze dell’ordine. Il giovane si è dato immediatamente alla fuga, grazie alle ridotte dimensioni del suo velocipede che gli hanno consentito di districarsi nel traffico; tentativo però interrotto dagli stessi carabinieri che lo hanno atteso e arrestato nei pressi della sua casa, in via Guglielmo Oberdan a Gravina.

Stessa sorte per il fratello maggiore, perché contemporaneamente anche il 41enne è stato notato dai militari: invece di stare in casa a rispettare la detenzione domiciliare si trovava in strada in compagnia della madre e di un altro uomo.