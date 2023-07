ACI CASTELLO (CATANIA) – I carabinieri di Aci Castello hanno arrestato un 24enne sudamericano residente a Catania, già noto alle forze dell’ordine. E’ stato fermato in via Firenze della frazione di Cannizzaro a bordo di uno scooter SH di colore nero; sin da subito ha mostrato un atteggiamento agitato. A insospettire ancor di più i militari è stato il forte odore acre tipico di sostanza stupefacente, che li ha convinti a effettuare una perquisizione, nel corso della quale hanno trovato cinque involucri in cellophane trasparenti contenenti marijuana e uno contenente hashish. Inoltre nel motorino, precisamente nella parte sottostante al sellino, c’erano banconote per una somma complessiva di 900 euro. A casa del giovane, all’interno del villaggio Ippocampo di mare, nel comodino della camera da letto sono saltati fuori due ulteriori involucri con marijuana.