Blackout anche al centro di Siracusa

SIRACUSA – Da oltre 12 ore una zona centrale di Siracusa è senza energia elettrica. Nella città di Archimede, dove ieri la colonnina di mercurio ha superato i 46 gradi e oggi ha superato i 40 gradi, migliaia di famiglie nella zona tra via Tisia e via Pitia sono senza energia elettrica. Un problema che le alte temperature di questi giorni potrebbero rendere drammatico: soprattutto per i tanti ammalati e anziani che rischiano senza aria condizionata ma anche senza poter azionare un semplice ventilatore. Decine le telefonate ai vigili del fuoco che purtroppo non hanno potuto fare nulla per la mancanza dell’energia elettrica. Secondo indiscrezioni il blackout sarebbe dovuto a un guasto all’impianto di media tensione nella zona di viale Teracati. Sono a lavoro i tecnici di Enel distribuzione.

“Relativamente al guasto che si é verificato tra viale Teracati e via Necropoli Grotticelle – spiega l’amministrazione comunale -, Enel sta eseguendo un intervento profondo, trattandosi di cavo di media tensione. Gli operai sono già al lavoro ed il gestore ha previsto la posa di un apposito cavo, al fine di alimentare prontamente le utenze e ridurre al minimo i disagi. I vertici dell’azienda comunicano che intorno alle 18 l’erogazione della corrente sarà ripristinata in gran parte dell’area colpita, purtroppo l’eccessivo carico elettrici è la causa principale delle interruzioni. Si invita la cittadinanza, in caso di necessità, a contattare la sala operativa della polizia municipale allo 0931451151 o il responsabile della protezione civile comunale al 331 759 8139; per il pronto intervento sociale chiamare il 333 3980024. Per eventuali danni e guasti, contattare il gestore elettrico”.