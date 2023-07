Abusivi in via Plebiscito: volano le multe

CATANIA – Sono stati multati a Catania un panificio, una tavola calda e una trattoria di via Plebiscito per occupazione abusiva di suolo pubblico: avevano tavoli e sedie sulla strada, privi della prevista concessione comunale; un'”usanza” che causa il congestionamento del traffico. I commercianti dovranno pagare 173 euro ciascuno. Nel caso della trattoria da parte dei carabinieri è scattata un’ulteriore sanzione di 5.000 euro per mancanza della licenza di somministrazione di alimenti e bevande.

Nel corso della serata i militari si sono spostati in piazza Federico di Svevia e piazza del Risorgimento, dove hanno scoperto che i titolari di due pub avevano occupato il suolo pubblico con tavolini e sedie e multato anche un rivenditore di ortofrutta senza autorizzazioni.