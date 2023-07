Fontanarossa, è pronto il tendone

CATANIA – Da oggi pomeriggio è operativa all’aeroporto di Catania la tensostruttura di supporto all’area partenze del Terminal C che agevolerà la gestione dei flussi di passeggeri. Per aumentare ancora di più la capienza del terminal, inoltre, la Sac e l’aeronautica militare procederanno a posizionare due tensostrutture di 54 mq ciascuna, da allestire in area airside, in corrispondenza dei Gate C1 e C5, per le operazioni di preimbarco e imbarco.

L’aeronautica militare fornirà strutture campali, illuminate e refrigerate già in partenza dal 3° Stormo di Villafranca, che consentiranno di fornire supporto logistico al personale aeroportuale. “Si stima che le infrastrutture campali arriveranno a Catania nella serata di domani e che le operazioni di montaggio partiranno immediatamente. La Base di Sigonella rimane comunque un’opportunità a disposizione delle autorità locali e della direzione aeroportuale”, dice la Sac.

Dopo l’incendio del 16 luglio a Fontanarossa si lavora ancora per tornare a riutilizzare il Terminal A, danneggiato dal rogo. Valutazioni sono in corso anche sull’utilizzo dell’ex aerostazione Morandi, per verificare la possibilità di utilizzare temporaneamente come Terminal B per passeggeri la zona che è stata sede dell’hub vaccinale durante l’emergenza Covid.