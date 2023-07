Fuga dal carcere col lenzuolo: preso

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – Un detenuto è evaso dal carcere di Barcellona Pozzo di Gotto ieri pomeriggio ed è stato catturato oggi a Milazzo, dove stava per imbarcarsi su un traghetto. Il 34enne Davide Meloni, di origini milanesi, è scappato calandosi con un lenzuolo. Avrebbe scavalcato un muro perimetrale non lontano dal campo di calcio del carcere. Non si sa se ad aspettarlo all’esterno ci fossero dei complici.

Il Sindacato autonomo polizia penitenziaria parla di “evasione annunciata”. “La grave vicenda – dice Donato Capece, segretario generale del Sappe – porta alla luce le priorità della sicurezza (spesso trascurate) con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della polizia penitenziaria”. Otto giorni fa il garante regionale dei detenuti Santi Consolo aveva visitato l’Istituto penitenziario di Barcellona Pozzo di Gotto per lo sciopero della fame intrapreso da due detenuti dell’area salute mentale uno dei quali è stato trasferito quel giorno. L’altro recluso algerino che faceva sciopero della fame e della sete diceva che il computo del periodo di detenzione era stato calcolato male ed era scaduto. Nel carcere Vittorio Madia ci sono 211 detenuti, di cui 30 internati (28 in misura di sicurezza casa-lavoro e 2 addetti all’orto agricolo).