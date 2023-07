Fiamme da paura: nube nera avvolge Caltanissetta

Anche oggi come ieri sono più di 100 le richieste di intervento per gli incendi su tutto il territorio siciliano, in particolare nelle province di Agrigento e Caltanissetta e nella Sicilia sud orientale. Paura in via Xiboli a Caltanissetta per un grosso rogo lungo tutta la vallata fino al villaggio Santa Barbara. I vigili del fuoco sono stati impegnati nello sgombero di diversi residenti della zona. Utilizzati un canadair e tre elicotteri della flotta regionale. Una nube nera ha avvolto il centro cittadino.

Altri incendi ad Agrigento, Ravanusa, Realmonte e Ribera. A Ragusa in fiamme contrada Bussello nel comune di Vittoria. Nella provincia di Catania interessati territori di Zafferana etnea, Caltagirone, San Michele di Ganzaria, Sant’Alfio e Randazzo.