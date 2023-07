Coltellate alla gola per uccidere l’ex, poi confessa

MILANO – Un 23enne italiano di origini marocchine, Zakaria Atqaoui, è stato fermato a Cologno Monzese con l’accusa di aver ucciso con diverse coltellate alla gola la ex fidanzata, la 20enne Sofia Castelli. Il delitto risale alla scorsa notte ed è avvenuto nell’appartamento della ragazza. Il giovane si è presentato all’alba confessando il delitto. I due si erano lasciati e il delitto è avvenuto durante una lite.

Sofia era una studentessa alla Bicocca di Milano, con un fratello e due genitori a cui era molto legata. Era rientrata a casa all’alba, dopo ave trascorso una serata in discoteca, come ha scritto nelle sue ultime storie pubblicate sul suo profilo Instagram. L’ultima è delle 5.58 del mattino. Prima era a ballare al “The Beach” di Milano, insieme a una sua amica. In discoteca, a quanto emerso, c’era anche l’ex fidanzato. A casa di Sofia è arrivato anche lui, assieme all’amica. Cosa sia accaduto dopo è ancora da chiarire.