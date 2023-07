Catania: beccati esercenti “padroni” del marciapiede

I carabinieri di piazza dante insieme al corpo di polizia municipale, hanno contravvenzionato i titolari di 4 ristoranti di via Dusmet per occupazione del suolo pubblico, in quanto si erano impadroniti del marciapiede antistante i propri locali con tavolini e sedie, senza essere in possesso di alcuna autorizzazione comunale. Agli esercenti è stata comminata una multa di 173 euro.

Nel contesto dell’operazione “Buona Estate Sicura”, i carabinieri hanno anche contravvenzionato il titolare di un ristorante di via Collegiata e quello di un pub di via Santa Maria del Rosario, per “inquinamento acustico”, in quanto al momento del controllo stavano diffondendo musica dal vivo, attraverso un servizio di pianobar che produceva musica con volume oltre i limiti, per cui è scattata una multa di mille euro.

Per quanto riguarda, invece, i controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno multato 8 automobilisti per violazioni al codice della strada per un totale di 3.584 euro ed il

sequestro di 1 autoveicolo sprovvisto di assicurazione.