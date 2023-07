CATANIA – Per motivi di programmazione e a causa dell’indisponibilità della nuova sede, il concerto dei Jethro Tull inizialmente previsto per lunedì 3 luglio presso la Villa Bellini di Catania e poi rinviato al 2024 al Teatro Metropolitan è definitivamente annullato. Sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti sui circuiti ufficiali Ticketmaster e Ticketone, entro e non oltre il 16 agosto prossimo. Coloro che hanno effettuato l’acquisto su TicketOne potranno richiedere il rimborso seguendo la procedura riportata al seguente link: https://www.rimborso.info. Coloro che hanno effettuato l’acquisto su TicketMaster potranno richiedere il rimborso seguendo la procedura riportata al seguente link: https://help.ticketmaster.it/hc/it/articles/360007905958-Richiesta-di-rimborso-elenco-eventi. Per ottenere il rimborso è necessario essere in possesso di un titolo di accesso. Senza il titolo di accesso non sarà possibile ottenere alcun rimborso.