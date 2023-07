Bimbo di 7 anni azzannato dai pitbull

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Un bambino di sette anni è stato azzannato da due pitbull a Mazara del Vallo. L’aggressione è avvenuta nei pressi di un autolavaggio in via Bessarione, dove il padre si era fermato per lavare l’auto. Il bimbo è sceso e ha iniziato a giocare con un gatto quando è stato aggredito da due cani. I familiari hanno iniziato a lanciare oggetti contro i due animali che si sono allontanati. Il piccolo è stato trasporto presso l’ospedale Abele Ajello dove i medici dell’area d’emergenza gli hanno applicato punti di sutura alle ferite. Non è grave. Stamattina la polizia municipale è riuscita a catturare i due cani in via Reno. Da una prima verifica risultano sprovvisti di microchip.