Bimbo muore dopo un malore all’asilo

CALATABIANO (CATANIA) – Stava giocando con i compagnetti quando all’improvviso è stato colto da una crisi respiratoria. E’ morto così un bimbo di 18 mesi che ieri pomeriggio si trovava in un asilo nido di Calatabiano, nel Catanese. A lanciare l’allarme è stata una maestra che si è accorta delle difficoltà del bambino. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 in servizio alla postazione di Fiumefreddo, ma il personale medico, vista la gravità della situazione, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasferito il piccolo al Cannizzaro. Presenti anche i carabinieri che hanno sentito il personale della struttura di via Currenti. I medici hanno tentato di rianimare il bimbo, ma il decesso è sopraggiunto qualche minuto dopo l’arrivo in ospedale: era già privo di sensi e cianotico. Strazianti le scene all’arrivo dei genitori. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. Indagini, affidate ai carabinieri, sono state avviate anche per verificare la tempistica dei soccorsi. Al vaglio degli investigatori, gli orari per capire quanto tempo sia passato tra il malore del bambino, la richiesta al 118 e l’arrivo dei soccorritori. I magistrati, prima di aprire un fascicolo d’indagine, attenderanno i risultati dell’esame esterno, già effettuato sul corpicino della vittima.