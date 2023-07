Cede griglia marciapiede, ragazzina fa volo di 6 metri

PALERMO – Una ragazzina è sprofondata e ha fatto un volo di sei metri mentre percorreva le grate che si trovano nei pressi del centro commerciale in viale Regione Siciliana nella zona di via Perpignano. La griglia in metallo ha ceduto e l’adolescente è finita nei sotterranei dei grandi magazzini. Sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono dovuti imbracare e sono scesi per recuperare la ragazzina e affidarla ai sanitari del 118. Trasportata all’ospedale pediatrico Di Cristina, la ragazzina nella caduta ha riportato diverse fratture.