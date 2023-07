Schianto alla rotonda di piazza Galatea: muore un 29enne

CATANIA – Ci sono un morto e un ferito grave nell’incidente avvenuto la notte scorsa a Catania in piazza Galatea: una moto di grossa cilindrata con due giovani a bordo si è schiantata violentemente contro la rotonda spartitraffico, a causa dell’alta velocità. La Bmw 1.200 viaggiava da piazza Europa in direzione stazione: ad avere la peggio è stato il passeggero di 29 anni, Fabrizio Cavallaro, originario di Belpasso, che nell’impatto è stato sbalzato ed è morto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarlo. Il guidatore di 18 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro.