Anziana picchiata dalla banda dei monopattini

PALERMO – Cinque adolescenti a bordo di monopattini hanno aggredito un’anziana nel centro storico di Palermo, in via Mariano Stabile, nei pressi di una gelateria. Tre di loro hanno picchiato la signora e gli altri due hanno assistito a quanto accadeva, assieme a degli adulti davanti al negozio che hanno osservato la scena senza intervenire. Solo due persone sono intervenute per difendere la donna dall’aggressione.

I ragazzini si sono poi allontanati, ma poco dopo uno è tornato colpendo di nuovo la signora con uno schiaffo e un pugno in testa. Sono in corso indagini per risalire alla banda. Ieri pomeriggio è stata segnalata una nuova rissa nella zona pedonale di via Maqueda, nel tratto più vicino alla stazione ferroviaria, dove i controlli scarseggiano. Sono arrivate cinque volanti di polizia, ma i contendenti si erano già dileguati.