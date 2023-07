Nella foresta spunta l’elicottero precipitato

SIRACUSA – E’ stato ritrovato l’elicottero precipitato alcuni giorni fa durante le operazioni di spegnimento del grosso incendio nella riserva naturale di Pantalica, nel Siracusano. I rottami sono stati individuati dai carabinieri. Il pilota, un 57enne, era riuscito a lanciare l’allarme da una piazzola raggiunta dopo alcune ore di cammino. L’uomo non ha riportato gravi ferite. I resti dell’elicottero erano lungo un pendio, tra la fitta vegetazione. Continuano le indagini non solo per accertare le cause dell’incidente, ma anche quelle dell’incendio che ha distrutto oltre 600 ettari di area boschiva.

