Sequestra e violenta la ex: preso

MODICA (RAGUSA) – Violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni personali sono le accuse che hanno portato in carcere un trentaquattrenne di Modica, arrestato sabato scorso dalla polizia. La vittima degli abusi è una ventiduenne con la quale il giovane, uno straniero, aveva intrattenuto una relazione extraconiugale per circa due anni, finita per decisione della ragazza a causa del carattere violento del partner. Lo scorso maggio il 34enne l’aveva inseguita, costringendola a salire sulla sua macchina, e raggiunta una zona isolata l’aveva picchiata, obbligandola anche ad avere rapporti sessuali.