A Catania tutti abusivi tutti

CATANIA – Multa di mille euro a Catania per un locale di via Coppola che produceva musica in assenza della relazione di impatto acustico. I vigili hanno sanzionato anche 5 titolari di locali in via Plebiscito, piazza Risorgimento e piazza Federico di Svevia per occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie; stessa sorte per due proprietari in piazza Mancini Battaglia, per la presenza di tavoli, sedie e tabelloni abusivi. In via Etnea sono stati sanzionati per occupazione di suolo pubblico i titolari di due attività di ristorazione che davanti alla loro bottega avevano piazzato tavoli, sgabelli e un chioschetto.

Un venditore ambulante di dolci e crepes nei pressi di via Carcaci è stato multato per due volte in altrettanti giorni per aver trasformato la propria attività da itinerante a sede fissa. Stangata pure per 5 venditori di prodotti ortofrutticoli in via Principe Nicola, piazza dei Martiri, via Casagrandi e piazza Abramo Lincoln, con verbali amministrativi per oltre 14 mila euro e sequestro dei prodotti, devoluti in beneficienza alla Caritas.

A Librino inoltre la polizia municipale ha fatto scattare 24 multe per infrazioni al codice della strada. Due conducenti hanno violato l’obbligo di arrestare la marcia per sottoporsi ai controlli e verrà applicata loro, oltre alla prevista sanzione pecuniaria, anche la decurtazione di 3 punti dalla patente. Altri 18 verbali in piazza Europa, piazza Borsellino e piazza Mancini Battaglia.