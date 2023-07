“Catania è la ragazza giusta”

“So benissimo di essere in una grande realtà, una società con storia e identità. Ho sperato che mi scegliessero ed è andata in questo modo”. Luca Tabbiani si è presentato così nel giorno del suo debutto a Catania. Il nuovo allenatore rossazzurro, accompagnato da tutto lo staff (presidente Ross Pelligra in testa), ha spiegato la sua filosofia: “Voglio che i miei ragazzi si divertano, penso sia la strada migliore per imporsi sugli avversari e controllare il gioco”. Tra i collaboratori del tecnico anche Stefano Agresti, un passo in Serie A come secondo di Zaccheroni.

