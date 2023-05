Ucciso perché non pagava l’affitto

PALERMO – Il 32enne Aleandro Guadagna è stato ucciso questa mattina a Palermo a colpi di arma da fuoco. Il delitto è avvenuto in via Mulino nella borgata di Boccadifalco, alla periferia sud della città. I carabinieri hanno fermato il padrone di casa, un 77enne pensionato accusato di aver commesso il delitto a causa di alcune mensilità dell’affitto non pagate dal giovane.

L’omicida avrebbe atteso che Guadagna uscisse dal portone di casa prima di fare fuoco. Poi è fuggito. I familiari del 32enne hanno subito chiamato il 112, un’ambulanza è arrivata nel giro di pochi minuti, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Strazianti le scene davanti al corpo di Guadagna, con il dolore di familiari e amici.

Alcuni testimoni hanno raccontato di liti per affitti non pagati al padrone di casa. E le indagini hanno subito imboccato una pista precisa: i carabinieri sono andati a casa del sospettato, ma non l’hanno trovato. I suoi familiari hanno raccontato che era uscito presto e aveva lasciato una lettera: spiegava che stava andando a incontrare l’inquilino per sistemare la questione degli affitti non pagati. Nessuno dei parenti aveva mai pensato che potesse finire così. I carabinieri hanno fermato l’anziano nel quartiere Borgo Nuovo mentre girava in auto e l’hanno condotto in caserma. A bordo è stato trovato un fucile. Sul luogo del delitto sono state recuperate alcune cartucce. Il presunto assassino è stato portato in caserma per eseguire l’esame dello stub e accertare se vi siano tracce di polvere da sparo nelle mani.