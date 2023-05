“In via Passo Gravina si rischia la vita”

Attraversare la strada rischiando di essere investiti. Succede in tutta Catania ma in via Passo Gravina, soprattutto nel tratto che collega la circonvallazione ai quartieri di Barriera e Canalicchio, il rischio si fa più evidente. “Nonostante il semaforo a chiamata e nonostante ci siano scuole e perfino l’università nelle vicinanze, molti automobilisti non rispettano i limiti di velocità – dice il presidente del comitato “CataniaNostra” Andrea Cardello -. Alcuni incidenti sono stati evitati per questioni di centimetri o per puro caso ma non ci si può sempre affidare alla fortuna. Bisogna fare qualcosa altrimenti si rischia la tragedia e allora, probabilmente, sarà troppo tardi”.

Cardello chiede alle istituzioni competenti di garantire “una maggiore sicurezza e un miglioramento costante della viabilità stradale in questa parte di Catania. Dopo aver ascoltato le richieste dei residenti della zona è necessario attivare opere concrete per una delle principali strade della città che collega i paesi limitrofi a Catania. Oggi considerare via Passo Gravina una strada sicura vuol dire essere molto ottimisti oppure non rendersi perfettamente conto della reale entità del problema. Considerando l’alta velocità e il lungo rettilineo non è affatto semplice, per i pedoni, attraversare le carreggiate”.

