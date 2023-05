CATANIA – Test di prevenzione e screening gratuiti nel cuore dello shopping. E’ l’iniziativa promossa dal parco commerciale Centro Sicilia di Misterbianco, in provincia di Catania, e dal Nursind Catania, sindacato delle professioni infermieristiche, in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, che si celebra ogni 12 maggio. Venerdì prossimo dalle 9.30 alle 20 i professionisti del Nursind saranno a disposizione della clientela e degli ospiti di Centro Sicilia per promuovere la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita. Un box della galleria diventerà per un’intera giornata una sorta di mini ambulatorio in cui potere effettuare gratuitamente esami di monitoraggio e rilevazione dei parametri vitali: sarà possibile sottoporsi ai test per la pressione arteriosa, frequenza cardiaca e respiratoria,