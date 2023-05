Scontro auto-trattore, un ferito grave

SIRACUSA – Un grave incidente stradale si è verificato intorno a mezzogiorno, sulla Sp14 per Canicattini, nei pressi dell’uscita sud di Siracusa. A scontrarsi frontalmente sarebbero stati un’auto ed un trattore; una persona sarebbe in pericolo di vita dopo essere stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco. Indagini sono in corso da parte della polizia municipale; il tratto interessato è stato chiuso al traffico per agevolare le operazioni di soccorso e l’atterraggio dell’elicottero del 118 partito da Catania.