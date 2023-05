CATANIA – Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; il giovane è stato intercettato in via Vittorio Emanuele Orlando ed a seguito di una perquisizione è stato trovato in possesso di 20 dosi di marijuana, nonché di sei bustine a loro volta contenenti sei pietre di hashish.