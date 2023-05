Nuovo ciclone sta puntando la Sicilia

Un nuovo violento ciclone, in arrivo dalla Tunisia, è pronto a colpire il nostro Paese. La nuova bassa pressione maghrebina interesserà però il fianco occidentale. Piogge persistenti sono previste soprattutto sul Piemonte e le Isole Maggiori. Oggi il maltempo risalirà dalla Sicilia verso Sardegna, Toscana e Nord-Ovest, con il lato tirrenico più esposto a piogge frequenti. Le temperature si manterranno su valori quasi autunnali al Nord. Il week end inizierà con precipitazioni intense in Piemonte, Sicilia, Calabria e su gran parte del versante tirrenico. Domenica il tempo resterà “capriccioso” con l’Italia divisa in due Ovest-Est: sul settore occidentale avremo piogge forti, sul quello Est tempo sarà in prevalenza asciutto e con schiarite. Da lunedì, sulle regioni settentrionali e in Toscana il termometro potrebbe portarsi finalmente oltre i 25°C andando a sfiorare i 30°C. Da Roma in giù le temperature si manterranno ancora sotto la media con frequenti temporali pomeridiani, specie sul fianco tirrenico.