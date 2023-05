L’ottava di Ficarra e Picone: si gira a Catania

Si scrive “Fic & Pic 8” ma si legge “Ficarra e Picone ottavo film – Catania”. Sarà il capoluogo etneo, sempre più richiesto per set cinematografici e televisivi, a ospitare dal 22 maggio le riprese della nuova commedia dei due comici palermitani. Dopo la positiva esperienza del film “La matassa”, Ficarra e Picone tornano a girare nel capoluogo “rivale”.

La macchina organizzativa e la troupe, che annoverano tanti professionisti siciliani, sono già al lavoro in una città che brulica di macchine da presa e set allestiti in lungo e in largo per vie e quartieri, sia per la serie tv “Vanina Guarrasi” (quattro mesi di lavorazione, con interpreti principali Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi), sia per diversi altri progetti audiovisivi: documentari, corto e lungometraggi, programmi tv.

Per Ficarra e Picone saranno otto settimane di riprese con quartier generale nella zona di piazza Santa Maria di Gesù. Sono numerosi i servizi e i siti (a partire dal Palazzo della cultura per i casting) che l’amministrazione ha messo a disposizione. Massimo riserbo sulla storia e sul cast, a partire dal regista.