CATANIA – Angelo Di Martino è stato eletto presidente di Confindustria Catania durante un’assemblea dell’associazione ad Aci Castello. “Le nostre aree industriali, a cominciare da Pantano d’Arci – ha detto – rimangono il cuore del sistema produttivo. Sono convinto che queste possano e debbano diventare la locomotiva del territorio. Non possiamo parlare di vere politiche industriali a sostegno dell’economia, se poi continuiamo a lasciarle nell’abbandono. Serve subito una precisa strategia di rilancio con stanziamenti ad hoc anche dal bilancio della Regione”. Di Martino ha anche parlato della realizzazione del ponte sullo Stretto come di una “scelta irrinunciabile” definendo però obiettivi centrali anche la spesa qualitativa dei fondi europei e la realizzazione del Pnrr”. Argomento trattato da Di Martino anche l’emigrazione dalla Sicilia e la dispersione scolastica. “Se non daremo alle nuove generazioni possibilità di occupazione dignitosa, sicurezza sul posto di lavoro, opportunità di affermazione sociale, la partita del futuro è persa non solo per loro ma per tutti noi”.