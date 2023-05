Il Messina si salva e aspetta il Catania

Il Messina resta in Serie C. Una salvezza soffertissima ottenuta solo al minuto 82 con un gol di Ragusa nella sfida di ritorno contro la Gelbison, condannata dopo appena un anno al ritorno in D. L’1-0 finale pareggia il risultato dell’andata, ma a spuntarla in virtù della miglior posizione in classifica nella stagione regolare sono i giallorossi, che l’anno prossimo dunque affronteranno nuovamente il Catania.

Al Franco Scoglio la partita è molto nervosa: il Messina spinge, ma non trova la porta e rischia più di una volta. Nella ripresa falliscono per pochissimo prima Cargnelutti, difensore ospite, poi Curiale. A pochi minuti dalla fine l’azione che fa esplodere i tifosi: Ferrini da sinistra mette al centro e Ragusa insacca. C’è ancora l’arrembaggio conclusivo delle Gelbison, ma Fumagalli miracolosamente nega l’1-1 a Tumminello.

MESSINA-GELBISON 1-0

MESSINA (4-2-3-1): Fumagalli 8.5; Berto 7.5, Trasciani 7, Ferrara 7, Ferrini 7; Konate 6 (15′ st Curiale 6), Fofana 6 (32′ st R. Marino 6); Kragl 5.5 (32′ st Grillo 6), Ragusa 8.5, I. Baldé 6 (40′ st Fiorani 6); Perez 5.5 (15′ st Zuppel 6). In panchina: Lewandowski, Daga, H. Baldé, Salvo, G. Marino, Napoletano, Iannone, Ortisi. Allenatore: Raciti: 7.5.

GELBISON (3-4-2-1): D’Agostino 6; Granata 5.5, Gilli 5.5 (45′ st Marong sv), Cargnelutti 5.5; Nunziante 5.5, Graziani 6, Fornito 6.5 (25′ st Uliano 5.5), Loreto 5.5; N. Kyeremateng 6 (18′ st Correnti 6), Tumminello 6; Infantino 6 (25′ st De Sena 6). In panchina: Anatrella, Vitale, Onda, Di Lorenzo, Capone, Porcino, Papa, Ferruzza, Corda. Allenatore: Galderisi 5.5.

ARBITRO: Bonacina 7.5.

RETE: 38′ st Ragusa.

NOTE: pomeriggio primaverile. Spettatori: 5.500 circa, di cui 250 circa ospiti. Ammoniti: Gilli, Cargnelutti, Fofana, Ragusa, Nunziante, Fornito, Berto, Curiale, D’Agostino, Graziani, I. Baldé, Fumagalli. Angoli: 12-8. Recupero: 5′; 10′.

Perde invece il Palermo in Serie B. Ai rosanero non basta il vantaggio, il Cagliari rimonta e prende altri tre punti per continuare a inseguire il quarto posto. Ospiti avanti al 16′: da angolo sponda di Verre e Segre nell’area piccola tocca di destro in rete. Dura 9′ il vantaggio, poi da rimessa laterale difesa rosanero sorpresa e sul cross basso di Nández è Deiola, appena spostato mezzala dopo aver iniziato centrale difensivo, a pareggiare di piatto destro. Nella ripresa ingenuità di Marconi: già ammonito, all’11’ si prende il secondo giallo entrando in ritardo su Lapadula. Il Cagliari fa valere l’uomo in più al 19′: Lapadula salta Mateju al limite e di sinistro incrocia per il suo 20° gol in questa Serie B.

Prima della gara un fitto lancio di pietre e fumogeni ha accolto l’arrivo dei tifosi del Palermo allo stadio di Cagliari. Il pullman è stato danneggiato. Tutto è avvenuto all’improvviso, un paio d’ore prima del fischio d’inizio. Un gruppo di ultras del Cagliari ha atteso l’arrivo dei supporter siciliani, per poi lanciare pietre e fumogeni e darsi alla fuga. Nessuno è rimasto ferito. Su quanto accaduto indaga la Digos. Gli agenti presenti sul posto hanno scortato il pullman dei tifosi del Palermo sino a dentro lo stadio. Una volta scesi, gli ultras ospiti hanno scatenato la loro rabbia brandendo le aste delle bandiere e colpendo anche lo stesso pullman, come dimostrano delle immagini trasmesse dal Tgr della Rai Sardegna, ma non c’è stato contatto fra le tifoserie.

CAGLIARI-PALERMO 2-1

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic 6; Goldaniga 6, Deiola 6.5 (31′ st Kourfalidis 6), Dossena 5.5 (23′ st Obert 6); Zappa 5.5 (23′ st Di Pardo 6), Nández 6 (30′ st Rog 6), Makoumbou 6, Mancosu 6 (38′ st Lella sv), Azzi 5.5; Lapadula 7, Pavoletti 6. In panchina: Lolic, Aresti, Viola, Millico, Barreca, Luvumbo. Allenatore: Ranieri 7.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 6.5; Mateju 5 (26′ st Valente 6), Nedelcearu 6, Marconi 5; Buttaro 6, Segre 6.5, Gomes 6.5 (37′ st Damiani sv), Verre 6 (27′ st Vido 5), Sala 5.5 (27′ st Aurelio 6); Tutino 6.5 (15′ st Bettella 6), Soleri 5.5. In panchina: Grotta, Massolo, Graves, Orihuela, Broh, Štulac, Šaric. Allenatore: Corini 6.

ARBITRO: Valeri 6.5.

RETI: 16′ pt Segre, 25′ pt Deiola, 19′ st Lapadula.

NOTE: pomeriggio piovoso, terreno in buone condizioni, spettatori 15.502 per un incasso di 238.234 euro. Espulso Marconi all’11’ st per doppia ammonizione. Ammoniti: Zappa, Mateju, Marconi, Dossena, Lella. Angoli: 7-9. Recupero: 2′-5′.