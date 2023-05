Palermo, perdi e ti tirano le pietre

Al Palermo non basta il vantaggio, il Cagliari rimonta e prende altri tre punti per continuare a inseguire il quarto posto. Ospiti avanti al 16′: da angolo sponda di Verre e Segre nell’area piccola tocca di destro in rete. Dura 9′ il vantaggio, poi da rimessa laterale difesa rosanero sorpresa e sul cross basso di Nández è Deiola, appena spostato mezzala dopo aver iniziato centrale difensivo, a pareggiare di piatto destro.

Nella ripresa ingenuità di Marconi: già ammonito, all’11’ si prende il secondo giallo entrando in ritardo su Lapadula. Il Cagliari fa valere l’uomo in più al 19′: Lapadula salta Mateju al limite e di sinistro incrocia per il suo 20° gol in questa Serie B.

Prima della gara un fitto lancio di pietre e fumogeni ha accolto l’arrivo dei tifosi del Palermo allo stadio di Cagliari. Il pullman è stato danneggiato. Tutto è avvenuto all’improvviso, un paio d’ore prima del fischio d’inizio. Un gruppo di ultras del Cagliari ha atteso l’arrivo dei supporter siciliani, per poi lanciare pietre e fumogeni e darsi alla fuga. Nessuno è rimasto ferito. Su quanto accaduto indaga la Digos. Gli agenti presenti sul posto hanno scortato il pullman dei tifosi del Palermo sino a dentro lo stadio. Una volta scesi, gli ultras ospiti hanno scatenato la loro rabbia brandendo le aste delle bandiere e colpendo anche lo stesso pullman, come dimostrano delle immagini trasmesse dal Tgr della Rai Sardegna, ma non c’è stato contatto fra le tifoserie.

CAGLIARI-PALERMO 2-1

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic 6; Goldaniga 6, Deiola 6.5 (31′ st Kourfalidis 6), Dossena 5.5 (23′ st Obert 6); Zappa 5.5 (23′ st Di Pardo 6), Nández 6 (30′ st Rog 6), Makoumbou 6, Mancosu 6 (38′ st Lella sv), Azzi 5.5; Lapadula 7, Pavoletti 6. In panchina: Lolic, Aresti, Viola, Millico, Barreca, Luvumbo. Allenatore: Ranieri 7.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 6.5; Mateju 5 (26′ st Valente 6), Nedelcearu 6, Marconi 5; Buttaro 6, Segre 6.5, Gomes 6.5 (37′ st Damiani sv), Verre 6 (27′ st Vido 5), Sala 5.5 (27′ st Aurelio 6); Tutino 6.5 (15′ st Bettella 6), Soleri 5.5. In panchina: Grotta, Massolo, Graves, Orihuela, Broh, Štulac, Šaric. Allenatore: Corini 6.

ARBITRO: Valeri 6.5.

RETI: 16′ pt Segre, 25′ pt Deiola, 19′ st Lapadula.

NOTE: pomeriggio piovoso, terreno in buone condizioni, spettatori 15.502 per un incasso di 238.234 euro. Espulso Marconi all’11’ st per doppia ammonizione. Ammoniti: Zappa, Mateju, Marconi, Dossena, Lella. Angoli: 7-9. Recupero: 2′-5′.