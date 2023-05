‘Poule scudetto? Tutti vogliono vincerla”

“Dobbiamo finire la stagione al Massimino con una bella gara e una vittoria”. Alla vigilia della sfida al Sorrento per la poule scudetto, l’allenatore del Catania Giovanni Ferraro ha messo in chiaro che la squadra ha ancora fame: “Il campionato è ormai archiviato ma è davvero emozionante e stimolante affrontare adesso altre squadre che hanno vinto il torneo. Siamo contenti e orgogliosi per il nostro strepitoso cammino. In gruppo c’è ancora tanta voglia di giocare e la giusta applicazione: ho visto grande intensità negli allenamenti”.

Ferraro in conferenza parla degli avversari: “Ho allenato in passato alcuni ragazzi del Sorrento, sono contento di ritrovarli e mi complimento per il successo con loro e con tutta la società e la città campana, alla quale sono stato molto legato. Noi abbiamo voglia di andare avanti e dobbiamo concludere l’annata pensando di arrivare più avanti possibile, sarebbe bello prolungare fino all’ultima partita ufficiale. All’inizio non si dà la giusta importanza alla poule scudetto, poi si cerca di vincerla”.

L’allenatore si sofferma sullo stato di forma dei suoi ragazzi e sul suo futuro: “Abbiamo recuperato quasi tutti, al di là di Chiarella, Somma e Sarno. Ieri ho incontrato in sede il vice presidente Grella e il direttore Laneri: non abbiamo parlato di quello che verrà ma della chiusura di questa stagione. Zeoli e Tomei erano presenti? No, non c’erano. Non provo alcun fastidio nel sentire le voci relative ad altri allenatori: nel calcio bisogna essere professionisti e fa parte del gioco, non bisogna fossilizzarsi, anche l’anno scorso la società ha parlato con altri allenatori prima di scegliere me. È motivo d’orgoglio rientrare nelle valutazioni della società grazie al lavoro svolto”.

Per la partita di domani contro il Sorrento la società rende noto che i botteghini in piazza Spedini saranno aperti anche domenica dalle 10 alle 13 per la prevendita dei biglietti. L’accesso allo stadio sarà consentito dalle 13.45 in poi.