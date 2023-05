CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 33enne pregiudicato che a bordo del suo scooter cedeva marijuana, cocaina e hashish. Originario del quartiere di Picanello, è stato scoperto dai militari al largo Rosolino Pilo; ha cercato di scappare, ma è stato bloccato in via Firenze, dopo poche centinaia di metri, da una seconda pattuglia. Aveva la droga nelle tasche della giacca, mentre nella sella dello scooter sono stati ritrovati 380 euro. Nella sua casa, all’interno del cassetto di un vecchio mobile nascosto in uno sgabuzzino, c’erano 3 bustine in plastica con all’interno ulteriori 7 grammi di marijuana.