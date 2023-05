Stuprata in strada: caccia all’uomo

ROMA – Una ragazza di 19 anni è stata violentata ieri ad Anzio, centro del litorale laziale. In base a una prima ricostruzione la giovane sarebbe stata bloccata in strada, mentre faceva rientro a piedi a casa, sulla Nettunense. Un uomo l’avrebbe spinta in una zona isolata verso una baracca, una struttura fatiscente nascosta dalla vegetazione, molto probabilmente utilizzata dai senza tetto come rifugio anche se non lontana dalla strada ma nascosta al traffico e al passaggio delle auto. Lì si sarebbe consumata la violenza. Dopo lo stupro l’uomo si è dato alla fuga. La ragazza, in stato di shock, è stata soccorsa da un passante che ha sentito le grida disperate. La polizia ha fatto partire la caccia all’uomo: la 19enne infatti avrebbe fornito elementi utili alle indagini e sufficienti per delineare un identikit.