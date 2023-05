CATANIA – Un pregiudicato catanese ai domiciliari nell’Agrigentino è stato arrestato per un furto in via Transito, nel centro storico del capoluogo etneo: aveva appena rotto il finestrino di una macchina e rubato due paia di occhiali da sole. Gli agenti della polizia lo hanno individuato in piazza Mazzini. Il giudice ha disposto il ripristino degli arresti domiciliari presso la comunità in cui si trovava.