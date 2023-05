Negozi, stalle e auto: a Catania tutti multati

CATANIA – Nel corso di controlli a una decina di negozi tra via Gemmellaro e via Pacini, i carabinieri di Catania hanno multato tre titolari per occupazione di suolo pubblico. Dovranno pagare complessivamente circa 500 euro. Scovata anche una scuderia in via Mulini a vento, di proprietà di un 22enne catanese, a cui è stata applicata una sanzione di 1.2000 euro, con il fermo di quattro cavalli, poiché la stalla era priva di autorizzazione e gli animali sprovvisti di microchip e di sistemi di identificazione e di movimentazione.

Per quanto riguarda la circolazione stradale sono state identificate circa cento persone: 25 le multe per mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente, per un importo complessivo di circa 14.000 euro e il sequestro di 7 veicoli. Due delle persone controllate, un 25enne e un 22enne di Leonforte, sono stati segnalati all’autorità amministrativa, poiché trovati in possesso di pochi grammi di cocaina e nei confronti del primo si è proceduto al ritiro della patente di guida.