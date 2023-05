Allerta arancione tra Messina e Catania

Allerta arancione domani per la parte nord-orientale della Sicilia. La protezione civile regionale ha diramato l’allarme maltempo per le zone ionica e tirrenica, tra la provincia di Messina e quella di Catania. Sono previsti temporali per l’intera giornata. Oggi la pioggia ha imperversato nel Messinese. Tra i comuni più colpiti Limina, Roccafiorita, Antillo e Furci, dove nelle ultime ore si sono abbattuti forti temporali. Situazione critica ad Antillo, dove al momento la comunità è isolata a causa di due frane verificatesi sulle strade provinciali 15 e 19 che conducono in paese. Problemi anche nella zona tirrenica per il cedimento della strada provinciale 061/Quater, Madonna delle Grazie-Pietrazze-Pietra Romita. L’arteria è indispensabile per collegare il comune di San Pier Niceto alle frazioni abitate di Oliva, Cafurci e altre, dove peraltro insistono aziende agricole. Potrebbero anche rimanere isolati dei nuclei di abitazioni.

Dopo una breve tregua il maltempo ha proseguito a colpire nel pomeriggio il comprensorio di Taormina. La polizia locale ha chiuso al transito la via Crocefisso – una delle arterie da cui si raggiunge il cuore di Taormina – a seguito di una grossa frana che si è riversata sull’arteria. Sulla strada statale 114 la polizia locale ha allestito il senso unico alternato perché un tombino è saltato portando via parte dell’asfalto. Analoghe situazioni sono presenti anche in via Luigi Pirandello e nella via Porta Pasquale. Allagata la palestra comunale di via Dietro i Cappuccini. Anche a Giardini Naxos è saltato qualche tombino.

A Santa Teresa di Riva la furia del torrente Savoca ha trascinato in mare imbarcazioni e carrelli che si trovavano alla foce, travolgendo anche una ruspa. Monitorato anche il torrente Agrò, tra Santa Teresa di Riva e Sant’Alessio Siculo, soprattutto nel tratto alla foce in corrispondenza della passerella di competenza dell’Anas che ormai da quattro anni garantisce il transito sulla statale 114 dopo la chiusura del ponte.