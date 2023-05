Pugno in faccia al capo dei vigili: preso 16enne

MONREALE (PALERMO) – Il comandante della polizia municipale di Monreale, Luigi Marulli, è stato aggredito per strada mentre era in servizio durante le manifestazioni per la festa del Santissimo Crocifisso. Il comandante avrebbe invitato un automobilista a non entrare in via Novelli perché in quel momento era in corso il passaggio dei carretti siciliani e da lì sarebbe nato un diverbio con un sedicenne che si trovava nell’auto: prima avrebbe insultato il capo dei vigili e poi, sceso dalla macchina, lo avrebbe colpito con un pugno al volto.

Il ragazzo è stato bloccato e condotto nella vicina caserma del comando, dove è stato identificato e denunciato per percosse e aggressione a pubblico ufficiale. Il magistrato di turno ha disposto l’affidamento del minorenne alla madre, presente al momento dell’aggressione. Il comandante, invece, è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia, a Palermo, dove gli sono state riscontrate lesioni guaribili in otto giorni.