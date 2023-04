“Vito è morto da eroe”

I lenzuoli bianchi su balconi e finestre. Floridia oggi piange Vito Bugliarello, l’eroe 35enne morto in mare per salvare due giovani. Una tragedia consumata alla Marchesa di Cassibile, tra Siracusa e Avola. Una persona umile e riservata, che si metteva sempre al servizio del prossimo, secondo gli amici più stretti. In paese, davanti alle telecamere dei tg di Antenna Sicilia e Telecolor,

Per 4 anni ha lavorato in un supermercato di Augusta. Poi si è licenziato, voleva provare altre esperienze e dedicarsi al suo amore per la natura. I suoi ex colleghi lo ricordano come un ragazzo sempre puntuale e disponibile. Nelle vie della cittadina si respira un’aria triste. Il corpo è stato trovato ieri pomeriggio dai vigili del fuoco, adesso la parola passa alla Procura, che ha aperto un’inchiesta. Nel giorno dei funerali, mercoledì prossimo nella chiesa di Santa Lucia a Floridia, sarà proclamato il lutto cittadino e l’amministrazione pare stia pensando a intitolargli una via o una piazza.