Affonda barchino, un morto e venti dispersi

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Un barchino di 7 metri è affondato in area Sar italiana. Un peschereccio ha salvato 34 migranti e recuperato il cadavere di un uomo. Il gruppo di sopravvissuti e la salma sono stati trasbordato sulla motovedetta Cp319 della Guardia costiera che ha portato tutti a Lampedusa. Sono in corso le ricerche, secondo le prime informazioni sarebbero una ventina i dispersi. I migranti, originari di Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Guinea, Isole Comore e Sudan hanno raccontato d’aver pagato da 500 a 600 euro per il viaggio e che sul barchino in metallo c’erano dieci taniche di carburante da venti litri ciascuna. E l’ondata di sbarchi non si ferma. Ben 640, distribuiti su 17 imbarcazioni, sono i migranti approdati nell’isola delle Pelagie nelle ultime 24 ore. Ed altri 179 soccorsi, dopo la mezzanotte, mentre viaggiavano su quattro carrette. In totale 21 sbarchi con 819 persone nel giro di 24 ore. Le motovedette di Capitaneria di porto e Guardia di finanza faticano a raccogliere tutti gli Sos e soccorrere i tanti barchini che vengono segnalati in area Sar o nelle acque antistanti l’isola. E 37 migranti, fra cui 3 donne, sono stati trovati dalla Guardia di finanza a Cala Galera. L’imbarcazione, utilizzata per la traversata, non è stata ancora trovata. Il gruppo è composto da persone originarie di Costa d’Avorio, Guinea, Liberia, Mali, Nigeria, Senegal e Togo. La raffica di sbarchi si sta registrando dopo quattro giorni di stop dovuti alle cattive condizioni del mare. Tutti i migranti sbarcati sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, all’alba, c’erano 1.094 ospiti, a fronte di 380 posti disponibili.