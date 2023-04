Scontro furgone-cisterna, tangenziale in tilt

Mattinata di passione sulla tangenziale ovest di Catania per un incidente stradale avvenuto al chilometro 13+500, tra San Giorgio e lo svincolo per l’A19, in direzione di marcia Siracusa.

Nel sinistro sono stati coinvolti un furgone ed una cisterna, quest’ultima sarebbe rimasta incastrata nello spartitraffico. Due le persone ferite. Sul posto ci sono le ambulanze del 118, la polizia stradale, i vigili del fuoco e l’Anas. Al momento è stata disposta l’uscita obbligatoria a San Giorgio, inevitabili le conseguenze sulla viabilità con lunghe file di auto e mezzi pesanti anche sulla circonvallazione di Catania.