Scontro tra auto, un morto e cinque feriti sulla Palermo-Sciacca

SAMBUCA DI SICILIA (AGRIGENTO) – Un sessantenne di Menfi, Leonardo Alesi, è morto in un incidente stradale che si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla statale 624 Palermo-Sciacca, tra le località Gulfa e Misilbesi, in territorio comunale di Sambuca di Sicilia. La vittima viaggiava in auto con la moglie di 55 anni, rimasta gravemente ferita, e la figlia di 20 anni. La macchina guidata da Alesi si è scontrata con un’altra vettura che viaggiava in direzione opposta nei pressi del bivio Misilbesi. Cinque i feriti. La moglie della vittima è stata trasferita d’urgenza in elisoccorso (atterrato sulla stessa carreggiata che nel frattempo era stata chiusa al transito) all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Sono invece ricoverate al Giovanni Paolo II di Sciacca la figlia della vittima e i 3 occupanti dell’altra auto, tutti di Palma di Montechiaro. Sul posto oltre ai carabinieri anche i vigili del fuoco.