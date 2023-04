Consoli e Costello, tre concerti in coppia

Carmen Consoli e uno dei miti della musica, Elvis Costello, si uniscono in tour. Tre date uniche che vedranno i due artisti alternarsi e unire le loro voci e i loro suoni il 28 agosto a Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Cavea), il 29 agosto a Palermo al Teatro di Verdura e il 31 agosto a Milano al Castello Sforzesco. Il live sarà un viaggio attraverso le tappe delle loro straordinarie carriere ricche di successi e metamorfosi. Le prevendite si aprono il 14 aprile, alle 14.00. Del resto già nel 2006 Costello, in un’intervista al New York Times subito dopo un concerto sold out a New York della cantantessa del rock, aveva detto: “Ha più idee originali lei in una manciata di pezzi piuttosto che alcune celebrate band inglesi o americane in un intero concerto”.

Ma Costello non è il primo artista internazionale ad apprezzare Consoli che è prossima al suo nuovo tour europeo (in partenza il 19 aprile da Bruxelles). Già David Byrne l’aveva scelta per partecipare al suo Meltdown Festival nel 2015, mentre con Robert Plant aveva condiviso il palco del Lucca Summer Festival 2022, e ora è attesa a luglio prossimo al Womad Festival di Peter Gabriel (29 luglio). Carmen Consoli ha una carriera costellata di primati: è stata la prima artista italiana a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, l’unica italiana a partecipare in Etiopia alle celebrazioni dell’anniversario della scomparsa di Bob Marley, si è esibita come headliner a Central Park, ha segnato 3 sold out di fila a New York, ha fondato una sua etichetta, ha portato nelle sue canzoni anche l’arabo e il francese, è stata la prima donna nella lunga storia del prestigioso Club Tenco a vincere la Targa Tenco come miglior album dell’anno con “Elettra” e la prima donna a rivestire il ruolo di Maestro Concertatore alla Notte della Taranta.