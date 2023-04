Amministrative Catania: Bianco appoggia Caserta

CATANIA – Lungo incontro oggi tra Enzo Bianco, presidente nazionale dei Liberal Pd, e Maurizio Caserta, candidato sindaco di Catania del centrosinistra. I due hanno discusso del futuro della città in vista delle prossime elezioni amministrative. Piena convergenza sui temi e sulla strategia, con l’obiettivo di risollevare la città e di contrastare insieme il centrodestra. Bianco ha confermato il massimo impegno personale e dei suoi tanti amici e sostenitori nelle prossime elezioni, in particolare presentando la lista civica che porta il suo nome, “Con Bianco per Catania”, ‘marchio’ che partecipa alle elezioni comunali dal 1997.

La lista, aperta a tutte le realtà catanesi riformiste, progressiste e moderate, appoggerà dunque Maurizio Caserta, che nei giorni scorsi aveva auspicato quella unità necessaria al rafforzamento di una proposta programmatica da elaborare e integrare. Molti i temi discussi da Bianco e Caserta, definendo un’importante convergenza su numerosi aspetti: dallo sviluppo dell’Etna Valley e del Distretto Sud-Est, che deve tornare ad essere il cuore pulsante della Sicilia, alle nuove stazioni della Metropolitana. Dall’apertura del porto oggi sbarrato alla fruizione dei cittadini, al turismo; al progetto di policentralità della città con un’attenzione particolare alle periferie. Fino al tema dei diritti, dell’inclusività e della sostenibilità riprendendo, ad esempio, come richiesto da tanti catanesi, il progetto del Parco Monte Po-Acquicella.

“Inizia dunque una nuova pagina di questa campagna elettorale – si legge in una nota -, con la ricchezza delle tante iniziative già messe in campo dal centrosinistra e dal candidato sindaco Maurizio Caserta e dall’energia di Enzo Bianco e della sua lista civica, nel quale converge una tradizione positiva capace di guardare al futuro, ai giovani e alle tante esperienze civiche presenti nella nostra città”.