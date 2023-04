SIRACUSA – La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per accertare le cause della morte di una 45enne siracusana, deceduta in seguito alla caduta dal balcone della sua abitazione di viale Scala Greca, zona nord di Siracusa. La Procura vuole accertare se si sia trattato di un incidente o di un suicidio, considerato che la donna, disoccupata, soffriva di crolli nervosi.