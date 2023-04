Scontro sulla A19: muore una ragazza, grave un ventottenne

PALERMO – Una moto e un’auto si sono scontrate sull’autostrada Palermo-Catania, al chilometro 37, all’altezza di Termini Imerese in direzione del capoluogo siciliano: la 27enne Federica Albanese è morta e tre persone sono rimaste ferite. Un’altra ragazza di 32 anni, C.B., si trova al pronto soccorso di Termini Imerese; più gravi le condizioni di un giovane di 28 anni, S. G., che è stato trasportato in codice rosso allo stesso ospedale. L’autostrada è stata chiusa per l’arrivo dell’elisoccorso e sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, oltre agli agenti della polizia strada.