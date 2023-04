Lo sfogo di Guia Jelo: “Ho l’incazzheimer”

CATANIA – Gira su internet il video dell’attrice catanese Guia Jelo che parla della perdita della madre 92enne e del suo conseguente desiderio di ricevere cure da uno psicologo. “Come tanti, in un momento particolare della propria vita avrebbe voluto un conforto psicologico, pur non essendo affetta da alcuna patologia – racconta il Codacons -. L’attrice si è così rivolta al servizio sanitario, chiamando telefonicamente per ottenere una visita a Catania, città in cui vive. Ebbene, a questo punto il racconto di Guia Jelo si fa veramente assurdo, come se la donna iniziasse a recitare in un film tratto da un romanzo di Kafka. Infatti, l’attrice narra cosa le viene comunicato al telefono”.

E, continua il Codacons, “siamo sicuri che a quel punto l’incredulità di Guia si sia tramutata in ‘incazzamento’. I motivi dell’indignazione per un verso sono ben noti a noi del Codacons, che da anni denunciamo le inaccettabili lunghezze delle liste d’attesa, ma sentirsi dire che essendo over 70 si ha diritto a certe cure (psicologiche) solo se si è affetti da alzheimer è davvero troppo”.

Tutti, dice l’avvocato Bruno Messina, vice presidente regionale del Codacons, “hanno diritto a essere curati gratuitamente, salvo pagamento dei ticket, dalle strutture sanitarie pubbliche o da case di cura private convenzionate, senza limiti di età, tipo di malattia, o durata delle cure. Questo diritto spetta, dunque, anche agli anziani malati cronici non autosufficienti, alle persone colpite da malattie inguaribili o invalidanti, da malattie psichiatriche, come il morbo di Alzheimer; anzi a questi soggetti, continua l’avvocato Messina, il servizio sanitario dovrebbe rivolgere maggiori attenzioni. Tuttavia, ciò non vuol dire trascurare gli altri, anche perché statisticamente il protrarsi della vita aumenta anche la possibilità di malattia. È vero che ci si può ammalare a qualsiasi età, ma l’avanzare degli anni espone più facilmente alla comparsa di patologie. Quindi, negare le cure a persone di una certa età è inconcepibile, e altrettanto inaccettabile è attendere 8 mesi per avere fissato un colloquio con uno psicologo, come racconta Guia Jelo”.