Botte e minacce di morte alla compagna

FIUMEFREDDO DI SICILIA (CATANIA) – Un cinquantenne è stato arrestato a Fiumefreddo di Sicilia dai carabinieri per atti persecutori nei confronti della compagna 47enne. I militari sono intervenuti in seguito alla richiesta di aiuto della donna, che aveva detto di essere stata appena malmenata dall’uomo, che aveva anche rivolto minacce di morte nei suoi confronti e della sua famiglia. Il compagno è stato bloccato davanti all’ingresso della porta di casa della donna. Era in stato di ebbrezza e bussava violentemente alla porta per entrare.

La donna, divorziata, ha poi sporto denuncia nei confronti dell’uomo, dicendo che era eccessivamente possessivo e che ogni giorno l’aggrediva fisicamente e verbalmente minacciando anche di morte lei e i suoi familiari con frasi del genere: “Sei una (…) fai schifo, tu e i tuoi figli siete tutti (…) …ti ammazzo, ti faccio a pezzi!!!”. L’uomo condizionava la sua vita controllandola ossessivamente con videochiamate, nel corso delle quali richiedeva di sapere perché si trovava on-line e con chi stesse parlando. L’uomo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.