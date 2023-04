CATANIA – I carabinieri di Catania-Fontanarossa hanno arrestato un 18enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari si sono messi sulle sue tracce rintracciandolo e bloccandolo in piazza Beppe Montana. Nascosto nel vano sotto sella di una moto Honda SH 350 è stato trovato un borsello con dentro un vasto assortimento di cocaina. A completare il kit dello spacciatore anche un foglietto manoscritto recante le cifre corrispondenti al numero di dosi di droga ‘in carico’, una radio portatile ricetrasmittente e 427 euro, ritenuta provento dello spaccio. Per il ragazzo è stato disposto l’obbligo di dimora presso la sua abitazione tra le 23 e le 6.