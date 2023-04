CATANIA – Una donna è morta in un grave incidente nell’autostrada A18 Messina-Catania, all’altezza del Ponte Alcantara, in territorio di Calatabiano, intorno alle 16 per lo scontro tra un’auto e una moto. Viaggiava a bordo della moto, un’altra persona è condizioni gravissime, una terza non dovrebbe essere in pericolo di vita.