Tocca un filo nel sottoscala allagato e muore fulminato

BAGHERIA (PALERMO) – Il trentenne Giorgio Quartuccio è morto folgorato a Bagheria, in via Vittorio Emanuele Orlando. E’ intervenuto in un sottoscala allagato per cercare di sistemare il motorino dell’acqua che si era guastato, ha toccato un filo ed è stato investito da una scarica elettrica. Oltre ai carabinieri e al medico legale sono intervenuti i tecnici dell’Enel per verificare l’impianto dell’energia elettrica.